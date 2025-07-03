На Вімблдоні відмінили традиційний дрес-код через загибель Жоти

Гравці на Вімблдоні зможуть вшанувати пам'ять португальського нападника Ліверпуля Діого Жоти.

Про це повідомляє The Sun.

На турнірі скасують традиційний білий дрес-код та дозволять тенісистам, які бажають віддати данину пам'яті португальському футболісту, одягати чорні пов'язки під час матчів.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль.