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На Вімблдоні відмінили традиційний дрес-код через загибель Жоти

Олександр Булава — 3 липня 2025, 20:09
На Вімблдоні відмінили традиційний дрес-код через загибель Жоти
Getty Images

Гравці на Вімблдоні зможуть вшанувати пам'ять португальського нападника Ліверпуля Діого Жоти.

Про це повідомляє The Sun.

На турнірі скасують традиційний білий дрес-код та дозволять тенісистам, які бажають віддати данину пам'яті португальському футболісту, одягати чорні пов'язки під час матчів.

Нагадаємо, що Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30. Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

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На загибель португальського нападника раніше відреагували Кріштіану Роналду та Ліверпуль. 

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