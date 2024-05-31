Сухий закон: на Ролан Гаррос заборонили вживати алкоголь

Вболівальникам заборонили вживати алкоголь на матчах Ролан Гаррос.

Про це повідомила директорка турніру Амелі Моресмо в коментарі для Sky Sports.

"Дотепер алкоголь був дозволений. Тепер з цим покінчено. Судді будуть ще суворішими, щоб зберегти повагу до гри і тенісистів", — сказала Моресмо.

Організатори пішли на такі міри після кількох інцидентів, які відбулися в перші дні турніру. Зокрема, бельгійський тенісист Давід Гоффен заявив, що в нього плюнули жуйкою під час матчу проти Джованні Мпетші Перрікара. Особо того, хто це зробив, встановити поки не вдалося.

Нагадаємо, в жіночому розряді за перемогу продовжують боротися Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. У третьому колі вони зіграють проти Ани Богдан (Румунія) і (Коко Гофф) відповідно.