Онук легенди тенісу отримав 20 років тюремного ув'язнення за сексуальні злочини над неповнолітніми

У США винесли вирок у резонансній справі, яка сколихнула тенісну спільноту. Тренера Деніела Джеймса Ріггса засудили до 20 років федеральної в'язниці за злочини проти неповнолітніх.

Як повідомляє видання Daily Mail, 33-річний Ріггс, який працював у тенісному центрі Форт-Лодердейла, використовував своє становище тренера, щоб маніпулювати та експлуатувати двох дівчат, з якими познайомився під час занять.

За даними слідства, він вступав із ними у незаконні стосунки, змушував до відвертих дій, а також використовував соціальні мережі для отримання забороненого контенту, намагаючись приховати сліди.

Особливого резонансу справі додало те, що засуджений є онуком легендарного тенісиста Боббі Ріггса – триразового переможця турнірів Grand Slam і колишньої першої ракетки світу, відомого матчем проти Біллі Джин Кінг у культовій "Battle of the Sexes".

Суд встановив, що злочини тривали з 2021 по 2024 рік, а жертвами стали дівчата віком 15 та 16 років. Ріггс визнав провину за кількома пунктами обвинувачення. Після відбуття покарання він буде зобов'язаний зареєструватися як сексуальний злочинець.

