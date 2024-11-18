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Олійникова з перемоги стартувала на турнірі в Чилі

Олександр Булава — 18 листопада 2024, 21:43
Олійникова з перемоги стартувала на турнірі в Чилі
Олександра Олійникова
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Українська тенісистка Олександра Олійникова (308) обіграла Мартіну Капурро-Таборду з Аргентини у першому колі ґрунтового турніру WTA 125 в Коліні, Чилі.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Українка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі Олійникова зіграє проти переможниці матчу Сюзан Ламенс (Нідерланди) – Ніна Стоянович (Сербія).

LP Open by IND – WTA 125
Коліна, Чилі
Грунт
Призовий фонд $115,000
Перше коло, 18 листопада

Олександра Олійникова (Україна) - Мартіна Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 7:5

Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.

Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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