Олійникова з перемоги стартувала на турнірі в Чилі

Українська тенісистка Олександра Олійникова (308) обіграла Мартіну Капурро-Таборду з Аргентини у першому колі ґрунтового турніру WTA 125 в Коліні, Чилі.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Українка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі Олійникова зіграє проти переможниці матчу Сюзан Ламенс (Нідерланди) – Ніна Стоянович (Сербія).

LP Open by IND – WTA 125

Коліна, Чилі

Грунт

Призовий фонд $115,000

Перше коло, 18 листопада

Олександра Олійникова (Україна) - Мартіна Капурро Таборда (Аргентина) 6:3, 7:5

Напередодні Олійникова не змогла вийти до фіналу на другому поспіль турнірі у Греції.