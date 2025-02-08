Олімпійська чемпіонка завоювала перший титул WTA після повернення з декрету

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич (157) стала переможницею престижного хардового турніру категорії WTA 500 в Абу-Дабі, ОАЕ.

В матчі за титул колишня четверта ракетка світу і чемпіонка ОІ-2020 здолала 20-річну американку Ешлін Крюгер, яка вперше зіграла у фіналі змагань такого рівня.

Фінальний поєдинок тривав 2 години 22 хвилини і завершився із рахунком 4:6, 6:1, 6:1. Бенчич двічі подала навиліт і припустилась 3 подвійних помилок, Крюгер відзначилась трьома ейсами, але в її пасиві було аж 11 подвійних.

Mubadala Abu Dhabi Open – WTA 500

Абу-Дабі, ОАЕ, хард

Призовий фонд – $1,064,510

Фінал

Белінда Бенчич (Швейцарія, WC) – Ешлін Крюгер (США) 4:6, 6:1, 6:1

Для 27-річної швейцарки це дев'ятий титул у кар'єрі та перший після повернення з декрету – вона народила доньку у квітні минулого року.

Завдяки виграшу турніру в Абу-Дабі Бенчич підніметься на 65 стрічку світового рейтингу.

У другому колі Белінда завдала російській тенісистці Вероніці Кудерметовій найбільш нищівної поразки у кар'єрі.