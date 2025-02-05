Олімпійська чемпіонка завдала російській тенісистці найбільш нищівної поразки у кар'єрі

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич здобула переконливу перемогу над Веронікою Кудерметовою у другому колі турніру WTA 500 в Абу-Дабі. Матч завершився з рахунком 6:0, 6:0 і тривав 64 хвилини.

Ця поразка стала для росіянки найбільш нищівною у її професійній кар’єрі. Раніше Кудерметова брала щонайменше один гейм за матч.

Mubadala Abu Dhabi Open – WTA 500

Абу-Дабі, ОАЕ, хард

Призовий фонд – $1,064,510

Друге коло

5 лютого

Белінда Бенчич (Швейцарія, WC) – Вероніка Кудерметова (–, LL) 6:0, 6:0

Бенчич уже вдруге на рівні WTA виграє поєдинок, не віддавши жодного гейму. Попередній такий випадок був ще у 2015 році на турнірі в Токіо.

Цікаво, що Белінда стала першою гравчинею з квітня 2022 року, яка виграла матч основної сітки турніру WTA 500 з рахунком 6:0, 6:0.

У чвертьфіналі ексчетверта ракетка світу зіграє з Маркетою Вондроушовою (Чехія). Для Бенчич цей турнір є третім у WTA-турі після повернення – у квітні минулого року вона народила доньку.