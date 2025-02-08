Бенчич повернеться до першої сотні світового рейтингу

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич продовжує вражаюче повернення після народження доньки, вийшовши у фінал турніру WTA 500 в Абу-Дабі. У півфіналі вона здолала чинну чемпіонку та першу сіяну Олену Рибакіну з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Це перший фінал Бенчич на рівні WTA з квітня 2023 року та 19-й у кар'єрі. Завдяки цьому результату наступного тижня вона повернеться до першої сотні світового рейтингу.

Після народження доньки Белли у квітні 2024 року Бенчич зіграла лише на семи турнірах, отримавши вайлд-кард у Абу-Дабі. Незважаючи на тривалу паузу, вона демонструє чудову форму, перегравши тенісистку з першої десятки вперше з весни 2023 року.

У другому колі Белінда завдала російській тенісистці Вероніці Кудерметовій найбільш нищівної поразки у кар'єрі.

За титул колишня четверта ракетка світу і чемпіонка ОІ-2020 змагатиметься з 20-річною американкою Ешлін Крюгер, яка вперше вийшла до фіналу турніру рівня WTA 500.