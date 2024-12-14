Крутих у трьох сетах здобув путівку до фіналу турецького турніру ITF

У суботу, 14 грудня, в Анталії відбувся півфінальний матч турніру ITF M15.

За місце у фіналі змагання боролися Олексій Крутих та представник Італії Томмазо Компаньюччі.

У першому сеті тенісисти зробили одразу п'ять брейк-пойнтів на двох. Українцю пощастило більше – саме він забрав сет з рахунком 6:4.

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У наступному сеті відбувся лише один брейк, і, на жаль, саме Олексій припустився помилки, яка призвела до програшу 4:6.

Переможець матчу визначався у третьому сеті, який Крутих розпочав дуже добре. Він захопив лідерство, довівши рахунок до 5:2.

Але йому не вдалося одразу зробити останній крок до перемоги. Компаньюччі примудрився відігратися, ще й не дозволивши Крутих використати два матч-пойнти на своїй подачі.

Гра перешла в тай-брейк, де сильнішим виявився Олексій.

ITF M15

Анталія, Туреччина

Грунт

Призовий фонд – $15,000

Півфінал, 14 грудня

Олексій Крутих (Україна) – Томмазо Компаньюччі (Італія) 6:4, 4:6, 7:6(5)

У фіналі Олексій Крутих посперечається за перемогу з росіянином Святославом Гуліним.