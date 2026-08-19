Крутих уперше за три роки вийшов у чвертьфінал челенджеру

Олексій Крутих (526) впевнено вийшов у чвертьфінал челенджеру в Празі, обігравши у матчі другого кола домініканця Ніка Гардта (277).

Гра тривала 1 годину 16 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

За матч Крутих 2 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник не виконував ейсів, 5 разів помилився на подачі та не реалізував 2 брейк-пойнти.

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Друге коло, 19 серпня

Олексій Крутих (Україна) – Нік Гардт (Домініканська Республіка) 6:3, 6:0

Суперники зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Крутих зіграє проти сильнішого в матчі між Хуаном Батістою Торресом (271, Аргентина) та Цзенем Чжуньсінем (269, Тайвань).

Зазначимо, що востаннє до чвертьфіналу челенджеру Олексій виходив у червні 2023 року в німецькому Тройсдорфі.

Нагадаємо, що напередодні Крутих обіграв чеха Даніеля Синякова (467) у стартовому матчі турніру в Празі.