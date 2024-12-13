Болгарський тенісист отримав нагороду ATP за спортивну майстерність

Болгарський тенісист Грігор Дімітров отримав від ATP нагороду за спортивну майстерність.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Everyone loves Dimi 🫶@GrigorDimitrov has been selected by fellow players as the winner of the 2024 Stefan Edberg Sportsmanship Award. 🙌#ATPAwards — ATP Tour (@atptour) December 13, 2024

"Я вдячний моїм шанувальникам та колегам. Усім, хто мене підтримував протягом цього часу. Відчуваю себе щасливим", – поділився емоціями Дімітров.

Зазначимо, що премія заснована на честь видатного шведського тенісиста Стефана Едберга.

У 2023 році лауреатом нагороди став Карлос Алькарас.

Відзначимо, що наразі Дімітров займає десяте місце у рейтингу ATP в індивідуальному розряді.