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Болгарський тенісист отримав нагороду ATP за спортивну майстерність

Володимир Максименко — 13 грудня 2024, 17:55
Болгарський тенісист отримав нагороду ATP за спортивну майстерність
Грігор Дімітров
Фото ATP

Болгарський тенісист Грігор Дімітров отримав від ATP нагороду за спортивну майстерність.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Я вдячний моїм шанувальникам та колегам. Усім, хто мене підтримував протягом цього часу. Відчуваю себе щасливим", – поділився емоціями Дімітров.

Зазначимо, що премія заснована на честь видатного шведського тенісиста Стефана Едберга.

У 2023 році лауреатом нагороди став Карлос Алькарас.

Відзначимо, що наразі Дімітров займає десяте місце у рейтингу ATP в індивідуальному розряді.

Ґріґор Дімітров

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