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Крутих успішно стартував на челенджері у Португалії

Станіслав Матусевич — 7 жовтня 2026, 20:33
Крутих успішно стартував на челенджері у Португалії
Олексій Крутих
ФТУ

Олексій Крутих (456) вийшов у друге коло челенджеру в португальській Бразі. Українець, який подолав кваліфікацію, здолав іншого кваліфаєра, іспанця Хав'єра Барранко (577).

Гра тривала 2 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 6:4.

За поєдинок Крутих 3 рази подав навиліт, зробив 7 подвійних помилок та 6 брейків. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 7 помилок на подачі та 6 брейків.

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Брага, Португалія, грунт
Призовий фонд: €97,000
Перше коло, 7 жовтня

Олексій Крутих (Україна) – Хав'єр Барранко (Іспанія) 1:6, 6:4, 6:4

Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі. У наступному колі змагань Крутих зіграє проти хорвата Луки Мікрута (167).

Українець всьоме за сезон виступив в основі челенджеру й здобув другу перемогу.

Нагадаємо, що Георгій Кравченко (313) поступився у першому колі челенджеру в іспанській Вільєні.

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Олексій Крутих

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