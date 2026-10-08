Крутих завершив боротьбу в другому колі челенджеру в Португалії

Олексій Крутих (456) не зумів подолати друге коло челенджеру в португальській Бразі. Українець поступився сьомому сіяному хорвату Луці Мікруту (167).

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 4:6.

За поєдинок Крутих 1 раз подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та не реалізував усі 5 брейк-пойнтів. Його суперник виконав 11 ейсів, зробив 5 помилок на подачі та 2 брейки.

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Друге коло, 8 жовтня

Олексій Крутих (Україна) – Лука Мікрут (Хорватія) 7:6(4), 4:6, 4:6

Тенісисти зустрічалися двічі, кожен має по одній перемозі.

Українець вдруге за сезон дістався до другого кола турніру серії челенджер.

Нагадаємо, що на старті змагань у Бразі Крутих переміг іспанця Хав'єра Барранко (577).