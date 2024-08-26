Крутих не зумів вийти до основної сітки челленджера в Порту

Український теністист Олексій Крутих (494) поступився у фіналі кваліфікації на челленджері в Порту ізраїльтянину Даніелю Цукерману.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 3:6. Олексій не подавав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 2 із 4 брейк-пойнти.

Porto Challanger — кваліфікація

Фінал, 26 серпня

Даніель Цукерман (Ізраїль) — Олексій Крутих (Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, сьогодні ATP опублікувала оновлений рейтинг. Крутих є сьомою ракеткою України.