Приходько вийшов у фінал турніру в Словенії
Олег Приходько
Український тенісист Олег Приходько (477) здолав німця Флоріана Брозка (620) у півфіналі ґрунтового турніру ITF у Словень-Градеці (Словенія).
Матч тривав 2 години 57 хвилин та завершився з рахунком 6:7(3), 6:2, 7:5.
У вирішальному поєдинку українець зіграє проти переможця зустрічі Йосіп Шимунджа Домінік Келловскі
ITF M15
Словень-Градец, Словенія
Призовий фонд — $15000
Півфінал, 31 серпня
Олег Приходько (Україна) — Флоріан Брозка (Німеччина) 6:7(3), 6:2, 7:5
Напередодні Приходько виграв турнір в австрійському Коттінгбрунні. У фіналі українець переміг представника Німеччини Ельмара Еюповіча.