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Приходько вийшов у фінал турніру в Словенії

Олександр Булава — 31 серпня, 14:21
Приходько вийшов у фінал турніру в Словенії
Олег Приходько
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Український тенісист Олег Приходько (477) здолав німця Флоріана Брозка (620) у півфіналі ґрунтового турніру ITF у Словень-Градеці (Словенія).

Матч тривав 2 години 57 хвилин та завершився з рахунком 6:7(3), 6:2, 7:5.

У вирішальному поєдинку українець зіграє проти переможця зустрічі Йосіп Шимунджа Домінік Келловскі

ITF M15
 Словень-Градец, Словенія
Призовий фонд — $15000
Півфінал, 31 серпня

Олег Приходько (Україна) Флоріан Брозка (Німеччина) 6:7(3), 6:2, 7:5

Напередодні Приходько виграв турнір в австрійському Коттінгбрунні. У фіналі українець переміг представника Німеччини Ельмара Еюповіча.

великий теніс Олег Приходько

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