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Приходько виграв перший матч Челленджера в Італії

Олексій Погорелов — 19 листопада 2024, 16:57
Приходько виграв перший матч Челленджера в Італії
Олег Приходько
Великий теніс України

У вівторок, 19 листопада, розпочався Челленджер в італійському Роверето, де виступають українські тенісисти.

Першим на корт вийшов Олег Приходько. Спочатку його опонентом мав стати 175-а ракетка світу Ян Хойнскі з Великої Британії, але через його відмову, цей матч не відбувся.

Місце британця зайняв словак Мілош Кароль, якого Приходько переміг у фіналі кваліфікації.

І ця зустріч нічим не відрізнялася від минулої: Олег знову виграв перший сет у тай-брейку, а у другому одразу ж скористався брейк-пойнтом, який приніс йому перемогу та путівку до 1/8 фіналу.

Челленджер, Роверето, Італія
1/16 фіналу, 19 листопада

Олег Приходько (Україна) – Мілош Кароль (Словаччина) 7:6(4), 6:4

У наступному раунді Олег Приходько зіграє з переможцем пари Лука Мікрут – Кіліан Фельдбауш.

Нагадаємо, що трохи пізніше свій шлях турніром розпочне Віталій Сачко, який зіграє з Діно Пріжмичем. Їхній поєдинок розпочнеться 19 листопада о 17:10 за Києвом.

Олег Приходько

Олег Приходько

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