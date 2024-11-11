Приходько переміг у фіналі кваліфікації Челленджеру в Ліоні

У понеділок, 11 листопада, у французькому Ліоні відбувся фінал кваліфікації Челленджера, у якому зустрілися українець Олег Приходько та сирієць Хазем Нав.

Приходько впевнено пройшов перший сет, за виключенням другого гейму на своїй подачі, коли він п'ять разів урятувався від брейк-пойнту. Натомість Олег сам зробив брейк вже на наступній подачі суперника, що дозволило йому виграти сет з рахунком 6:3.

У сеті №2 в українця вже виникли певні труднощі, які призвели до програшу з аналогічним рахунком.

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Кульмінацією матчу став третій сет, де тенісисти по одному разу зробили брейк, а сама гра перешла до тай-брейку.

І хоча обидва спортсмени припускалися помилок (5 на 5), саме Приходько вирвав перемогу.

Челленджер

Ліон, Франція

Кваліфікація, фінал

11 листопада

Хазем Нав (Сирія) - Олег Приходько (Україна) 3:6, 6:3, 6:7(5)

Зазначимо, що в іншому фіналі кваліфікації цього ж Челленджеру Віталій Сачко змагатиметься за місце в основній сітці турніру з Вільсом Віскером (Нідерланди).