Німецький дует переміг на старті Підсумкового турніру ATP
Тім Пюц та Кевін Кравіц
ATP
У понеділок, 11 листопада, у Турині відбувся перший матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.
У першому протистоянні цього квартету зійшлися Марсело Ревало (Сальвадор) у парі з Мате Павічем (Хорватія) та німецький дует Кевіна Кравіца й Тіма Пюца.
Німці провели майже безпомилкову гру, що дозволило їм здобути перемогу у двох сетах (6:3, 6:4).
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, перший матч
11 листопада
Марсело Ревало (Сальвадор) / Мате Павіч (Хорватія) - Кевін Кравіц (Німеччина) / Тім Пюц (Німеччина) 3:6, 4:6
Пізніше на корт вийдуть їхні суперники за Групою А: у другому матчі вечора італійці Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі зіграють з Роханом Бопанна (Індіія) та Меттью Ебденом (Австралія). Цей матч розпочнеться о 19:00 за Києвом.