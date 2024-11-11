Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Німецький дует переміг на старті Підсумкового турніру ATP

Олексій Погорелов — 11 листопада 2024, 14:48
Німецький дует переміг на старті Підсумкового турніру ATP
Тім Пюц та Кевін Кравіц
ATP

У понеділок, 11 листопада, у Турині відбувся перший матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

У першому протистоянні цього квартету зійшлися Марсело Ревало (Сальвадор) у парі з Мате Павічем (Хорватія) та німецький дует Кевіна Кравіца й Тіма Пюца.

Читайте також :
Рейтинг ATP: Фрітц обійшов Джоковича, потрапивши до ТОП-5

Німці провели майже безпомилкову гру, що дозволило їм здобути перемогу у двох сетах (6:3, 6:4).

ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, перший матч
11 листопада

Марсело Ревало (Сальвадор) / Мате Павіч (Хорватія) - Кевін Кравіц (Німеччина) / Тім Пюц (Німеччина) 3:6, 4:6

Пізніше на корт вийдуть їхні суперники за Групою А: у другому матчі вечора італійці Андреа Вавассорі та Сімоне Болеллі зіграють з Роханом Бопанна (Індіія) та Меттью Ебденом (Австралія). Цей матч розпочнеться о 19:00 за Києвом.
ATP ATP Finals Підсумковий турнір Підсумковий турнір ATP

ATP

Рейтинг ATP: Фрітц обійшов Джоковича, потрапивши до ТОП-5
Рейтинг ATP: Сіннер зберіг першу сходинку, Урсу втратив 19 позицій
Алькарас переміг Сіннера та тріумфував на турнірі в Пекіні
Рейтинг ATP: Урсу та Марченко втратили позиції
Джокович: Перебування на вершині рейтингу не є для мене ціллю

Останні новини