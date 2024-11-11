Німецький дует переміг на старті Підсумкового турніру ATP

У понеділок, 11 листопада, у Турині відбувся перший матч Групи А Підсумкового турніру ATP у парному розряді.

У першому протистоянні цього квартету зійшлися Марсело Ревало (Сальвадор) у парі з Мате Павічем (Хорватія) та німецький дует Кевіна Кравіца й Тіма Пюца.

Німці провели майже безпомилкову гру, що дозволило їм здобути перемогу у двох сетах (6:3, 6:4).

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Парний розряд, груповий етап, перший матч

11 листопада



Марсело Ревало (Сальвадор) / Мате Павіч (Хорватія) - Кевін Кравіц (Німеччина) / Тім Пюц (Німеччина) 3:6, 4:6