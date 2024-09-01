Приходько тріумфував на турнірі в Словенії

26-річний український тенісист Олег Приходько (477) здолав чеха Домініка Келловскі (580) у фіналі ґрунтового турніру ITF у Словень-Градеці (Словенія).

Матч тривав 3 години 14 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 0:6, 7:6(4). Це була перша зустріч між цими тенісистами.

ITF M15

Словень-Градец, Словенія

Призовий фонд — $15000

Фінал, 1 вересня

Олег Приходько (Україна) — Домінік Келловскі (Чехія) 6:2, 0:6, 7:6(4)

Нагадаємо, напередодні Приходько виграв турнір в австрійському Коттінгбрунні. У фіналі українець переміг представника Німеччини Ельмара Еюповіча.