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Приходько тріумфував на турнірі в Словенії

Микола Дендак — 1 вересня, 22:26
Приходько тріумфував на турнірі в Словенії
Олег Приходько
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26-річний український тенісист Олег Приходько (477) здолав чеха Домініка Келловскі (580) у фіналі ґрунтового турніру ITF у Словень-Градеці (Словенія).

Матч тривав 3 години 14 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 0:6, 7:6(4). Це була перша зустріч між цими тенісистами.

ITF M15
Словень-Градец, Словенія
Призовий фонд — $15000
Фінал, 1 вересня

Олег Приходько (Україна) Домінік Келловскі (Чехія) 6:2, 0:6, 7:6(4)

Нагадаємо, напередодні Приходько виграв турнір в австрійському Коттінгбрунні. У фіналі українець переміг представника Німеччини Ельмара Еюповіча.

ITF Олег Приходько

Олег Приходько

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