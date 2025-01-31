Ястремська обіграла екстретю ракетку світу на турнірі в Лінці: огляд матчу

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) обіграла екстретю ракетку світу Марію Саккарі з Греції (31) в 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 в австрійському Лінці.

Огляд матчу

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 7:5, 6:0. Українка двічі подала навиліт, допустила лише 1 подвійну помилку та використала 6 з 10 брейк-пойнтів. Також в її активі 28 вінерсів.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Чвертьфінал, 31 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 7:5, 6:0

У півфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Клара Таусон (39, Данія) – Анна Блінкова (83,-)

Нагадаємо, у першому колі Ястремська обіграла Лучію Бронцетті 7:6, 7:5, після чого розібралася з Антонією Ружич 7:5, 6:1.