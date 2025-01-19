Третя ракетка світу похизувалась кросівками, в яких грає на Australian Open

Третя ракетка світу Коко Гофф після перемоги над швейцаркою Беліндою Бенчич (5:7, 6:2, 6:1) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії розповіла про іменні кросівки, у яких виступає на мейджорі.

Слова тенісистки наводить портал Tennis.com:

"Мій тато грав у баскетбол, і він завжди хотів, щоб я грала в баскетбол, і він віддав мене туди. Це взуття натхненне баскетбольними кросівками, саме тому вони виглядають трохи вище. Я хотіла, щоб вони були схожі на баскетбольні кросівки.

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Ми з New Balance завжди прагнемо робити те, чого раніше не робили в тенісі, і я думаю, що це одні з перших таких кросівок. І ще одне, наразі я єдина діюча тенісистка, яка виступає в турі у іменному взутті, тому я дуже щаслива і пишаюся цим".

Зазначимо, що Гофф випустила свою першу іменну модель CG1 влітку 2022 року.

Американка увосьме потрапила до чвертьфіналу турніру Grand Slam. У Мельбурні вона досягла цього результату другий рік поспіль. Наступною суперницею Гофф стане Паула Бадоса (12) з Іспанії.