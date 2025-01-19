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Відомі перші пари 1/4 фіналу у жінок на Australian Open 2025

Володимир Клепач — 19 січня 2025, 15:53
Відомі перші пари 1/4 фіналу у жінок на Australian Open 2025
Коко Гофф
Getty Images.

19 січня на кортах Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу відбулися матчі четвертого кола у верхній половині турнірної сітки у жіночому одиночному розряді.

У неділю минулося без сенсацій, Аріна Сабаленка, Коко Гофф і Паула Бадоса виграли свої матчі у менш рейтингових суперниць. В більш рівному за статусу поєдинку між Донною Векич і Анастасією Павлюченковою була зафіксована перемога "нейтральної" тенісистки.

Australian Open 2025. Четверте коло

Верхня половина сітки

Аріна Сабаленка (-, 1) – Мірра Андрєєва (-, 14) 6:1, 6:2
Анастасія Павлюченкова (-,27) – Донна Векич (Хорватія, 18) – 7:6(0), 6:0

Коко Гофф (США, 3) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 5:7, 6:2, 6:1
Паула Бадоса (Іспанія, 11) – Ольга Данилович (Сербія) 6:1, 7:6(2)

Australian Open 2025. Пари 1/4 фіналу

Верхня половина сітки

Аріна Сабаленка (-, 1) – Анастасія Павлюченкова (-,27)
Коко Гофф (США, 3) – Паула Бадоса (Іспанія, 11)

Нижня половина сітки зіграє свої матчі четвертого кола 20 січня. Саме в цей день на корти Мельбурна вийде українка Еліна Світоліна.

Аріна Сабаленко Коко Гофф Паула Бадоса Australian Open-2025

Аріна Сабаленко

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