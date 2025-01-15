Джокович побив рекорд Федерера за кількістю проведених матчів на турнірах серії Grand Slam

У матчі другого раунду чоловічої сітки Australian Open-2025 Новак Джокович обіграв Хайме Фарію 3:1 (6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2).

Ця гра стала для 37-річного серба вже 430-ю в межах турнірів серії Grand Slam, що стало новим світовим рекордом.

Раніше рекорд належав Роджеру Федереру, на рахунку якого 429 матчів на чотирьох головних турнірах сезону. Кілька днів тому Джокович повторив досягнення великого швейцарця.

Третім у рейтингу з 358 іграми йде Рафаель Надаль, який, як і Федерер, вже завершив кар'єру.

"Люблю спорт. Люблю змагання. Намагаюся викладатися повністю кожного разу, як виходжу на корт. Уже понад 20 років я змагаюся на турнірах Grand Slam на найвищому рівні. Незалежно від того чи я виграв, чи програв, одне залишається незмінним, я завжди залишаю своє серце", – сказав після матчу Джокович.

У третьому колі Australian Open-2025 Новак Джокович оновить свій рекорд. Наступним суперником серба стане чех Томаш Махач. Їхня зустріч запланована на 17 січня.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська стала третьою українською тенісисткою, яка пробилася до другого раунду Australian Open 2025 року.