Джокович повторив досягнення Федерера на турнірах Grand Slam

Сьома ракетка світу Новак Джокович у першому раунді Australian Open 2025 вийшов на поєдинок проти американця Нішеша Басаваредді (107).

Для сербського тенісиста це 429-й матч на турнірах Grand Slam. За цим показником він зрівнявся із рекордсменом Відкритої ери, швейцарцем Роджером Федерером.

Відзначимо, що на рахунку Федерера 369 перемог і 60 поразок, тоді як у Джоковича – 379 перемог і 51 поразка.

Джокович – десятиразовий чемпіон австралійського мейджора (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). На кортах Мельбурна він виграв 94 зі 103 матчів з 2005 року.

Минулого сезону Новак дійшов до 1/2 фіналу Australian Open, де поступився майбутньому чемпіону Янніку Сіннеру з Італії.