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Є шанс зіграти на Вімблдоні: Джокович провів перше тренування після операції

Владислав Уткін — 20 червня, 13:00
Є шанс зіграти на Вімблдоні: Джокович провів перше тренування після операції

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович успішно відновлюється від травми меніску та має намір взяти участь у Вімблдоні-2024.

Про це повідомляє журналіст Крейг Шапіро.

За інформацією джерела, серб провів перше тренування після операції та робить усе можливе, що підготуватися до найпрестижнішого трав'яного турніру.

Цьогорічний Вімблдон буде тривати з 1 до 14 липня.

Раніше стало відомо, що Джокович візьме участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Вімблдон Новак Джокович

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