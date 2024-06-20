Є шанс зіграти на Вімблдоні: Джокович провів перше тренування після операції

24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович успішно відновлюється від травми меніску та має намір взяти участь у Вімблдоні-2024.

Про це повідомляє журналіст Крейг Шапіро.

За інформацією джерела, серб провів перше тренування після операції та робить усе можливе, що підготуватися до найпрестижнішого трав'яного турніру.

Reliable sources telling me Novak hit today for the first time since the knee procedure and is pushing hard to play Wimbledon. Let’s see. — Craig Shapiro (@Cshaptennispod) June 19, 2024

Цьогорічний Вімблдон буде тривати з 1 до 14 липня.

Раніше стало відомо, що Джокович візьме участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.