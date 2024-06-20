Є шанс зіграти на Вімблдоні: Джокович провів перше тренування після операції
24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович успішно відновлюється від травми меніску та має намір взяти участь у Вімблдоні-2024.
Про це повідомляє журналіст Крейг Шапіро.
За інформацією джерела, серб провів перше тренування після операції та робить усе можливе, що підготуватися до найпрестижнішого трав'яного турніру.
Цьогорічний Вімблдон буде тривати з 1 до 14 липня.
Раніше стало відомо, що Джокович візьме участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.