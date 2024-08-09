Джокович знявся з турніру у Цинциннаті

24-разовий переможець турнірів Grand Slam сербський тенісист Новак Джокович знявся з турніру серії ATP Masters 1000 у Цинциннаті, який пройде з 12 до 19 серпня.

Про це повідомили організатори турніру.

Новак чинний переможець Мастерса у Цинциннаті, у 2023 році він у трьох сетах переграв іспанця Карлоса Алькараса. Раніше він вигравав у 2018 та 2020 роках.

Cincinnati Open-2024 буде тривати з 12 до 19 серпня.

Напередодні Новак здолав іспанця Карлоса Алькараса (3) у фіналі тенісного турніру одиночного чоловічого розряду на Олімпійських іграх 2024. Для нього це була п'ята Олімпіада в кар'єрі, та перше золото. До цього в нього була бронза Ігор-2008 у Пекіні.