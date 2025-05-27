Зарано збожеволів: німецький тенісист ледь не розтрощив ракетку, думаючи, що влучив в аут

На турнірі UTR Pro Tennis Series 5 стався яскравий і курйозний інцидент, який вже встиг підірвати соцмережі.

Німецький тенісист Едісон Амбарцумян ледь не розтрощив ракетку у пориві люті, думаючи, що програв очко, хоча насправді м’яч залишився в межах корту.

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Ситуація трапилася у напруженому матчі проти Корнеля Халмоса. Після одного з розіграшів Амбарцумян подумав, що влучив в аут, і миттєво вибухнув емоціями, агресивно кинувши ракетку та злившись на себе. Проте суддя показав: м’яч таки торкнувся лінії.

Попри цей момент, поєдинок завершився на користь Халмоса з рахунком 4:6, 7:6 (5), 7:6 (5), але саме вчинок Амбарцумяна привернув увагу фанатів, які з гумором реагують на дії тенісиста.

Раніше повідомлялося, що росіянка ледь не закопала на корті свою ракетку у пориві гніву на турнірі в Страсбурзі.