Нічний інцидент у Лондоні: дівчина шостої ракетки світу розповіла про спробу зламу дверей

У ніч на 3 листопада невідомий намагався проникнути в апартаменти, де зупинилися тенісист Тейлор Фрітц, шоста ракетка світу, і його дівчина Морган Ріддл. За словами Морган, о четвертій ранку вони з Тейлором прокинулися від того, як хтось намагався ввести код, щоб зламати вхідні двері в їхні апартаменти в Лондоні.

Про це Морган Ріддл повідомила в Instagram:

"Сьогодні о четвертій ранку ми з Тейлором прокинулися від того, як хтось намагався ввести код і зламати вхідні двері в апартаменти, в яких ми зупинилися в Лондоні. З усіх можливих знарядь у будинку ця людина взяла ракетку", – поділилася Морган у соцмережах.

Фрітц нещодавно кваліфікувався на Підсумковий турнір ATP, який пройде в італійському Турині з 10 до 17 листопада. Він став п'ятим учасником змагань. Раніше на турнір відібралися італієць Яннік Сіннер, іспанець Карлос Алькарас, німець Олександр Звєрєв і тенісист без прапора Даніїл Медведєв.

У 2024 році Тейлор уперше в кар'єрі вийшов у фінал турніру серії Grand Slam – на US Open. На Підсумковому турнірі він зіграє вдруге в кар'єрі.