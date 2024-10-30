Ще один гравець відібрався на Підсумковий турнір ATP

Шоста ракетка світу Тейлор Фріц відібрався на Підсумковий турнір ATP, що відбудеться в Турині, Італія.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Фіналіст US Open став п'ятим учасником ATP Finals. Раніше до Турина кваліфікувалися італієць Яннік Сіннер, іспанець Карлос Алькарас, німець Олександр Звєрєв та Даніїл Медведєв, який виступає як нейтральний атлет.

Відзначимо, що це вже друга участь Фріца в ATP Finals – у 2022 році він дійшов до півфіналу.

Цьогоріч Фріц виграв два турніри ATP 250: у Делрей-Біч і в Істрборні. Також він дійшов до фіналу US Open і зіграв матч за титул в Берліні. Загалом він виграв 49 матчів за рік, ще у 20 поступився. Лише минулого року на його рахунку було більше перемог за сезон – 54.

Підсумковий турнір ATP пройде з 10 по 17 листопада.