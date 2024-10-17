Раніше тренував Осаку. Перша ракетка світу визначилась з новим тренером

Перша ракетка світу Іга Швьонтек оголосила про початок співпраці з відомим бельгійським тренером Вімом Фіссеттом, який раніше тренував 4-разову переможницю турнрів Grand Slam Наомі Осаку та інших відомих тенісисток.

Про це Швьонтек повідомила в соцмережі Instagram.

"Сьогодні у мене є для вас новина, оскільки я дуже рада і мотивована розпочати нову главу. Я рада повідомити, що до нашої команди приєднується Вім Фіссетт. Як ви знаєте, я готуюся до Підсумкового турніру WTA, але моя перспектива, як завжди, довгострокова, а не короткострокова.

Я багато разів говорила, що моя кар'єра – це марафон для мене, а не спринт, і я працюю, працюю і приймаю рішення саме з таким підходом. Хочу сказати, що я дуже схвильована і з нетерпінням чекаю на співпрацю з Вімом.

Здається, у нього чудове ставлення, бачення і величезний досвід на дуже високому рівні тенісу. Завжди важливо спробувати познайомитися один з одним ближче, але ми маємо гарний старт, і я не можу дочекатися, коли ми скоро почнемо змагатися".

Раніше Швьонтек попрощалася зі своїм тренером Томашем Вікторовським, з яким працювала з грудня 2021 року і виграла за цей період 19 титулів. У період з 2022 по 2024 рік вона тричі поспіль ставала найкращою на Ролан Гаррос і додала до цього перемогу на Відкритому чемпіонаті США 2022 року. Крім того, вона завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор. Під час роботи з Вікторовським полька піднялася на позицію лідера рейтингу WTA.

Осака працювала з Фіссеттом із 2019 до 2022 року і відновила співпрацю 2024 року після народження доньки. Під його керівництвом 26-річна японка виграла US Open-2020 і Australian Open-2021. Після US Open-2024 вони завершили співпрацю.

Тренерська кар'єра Фіссетта (2009-)