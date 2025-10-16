102-річний тенісист встановив унікальний рекорд: у Хорватії відбувся найвіковіший матч в історії спорту

Неймовірний момент для світового тенісу – 102-річний Генрі Янг і 97-річний Артур Лінд зіграли між собою у чвертьфіналі турніру ITF World Championship у категорії 90+.

Поєдинок відбувся у хорватському місті Бол і вже увійшов в історію як найвіковіший офіційний матч у тенісі.

Більш "молодий" суперник, 97-річний Артур Лінд, здобув переконливу перемогу з рахунком 6:1, 6:2, але справжнім героєм зустрічі став саме Янг, адже він продовжує грати навіть у 102 роки!

Amor por el tenis en Croacia 🇭🇷💝



Henry Young (102 años) y Arthur Lind (97 años) compitiendo en el Mundial ITF Masters por Equipos en Bol, Croacia.📍



¡Pura inspiración! #ITF #Tenis #Masters #Croacia pic.twitter.com/33VoaAyoVe — ITFTennis_es (@ITFTennis_es) October 13, 2025

Для Генрі Янга це не перший рекорд: ще у 2023 році він став першим тенісистом у світі, який взяв участь у турнірі ITF у віці 100 років. Тоді ветеран виступав на Майорці, доводячи, що спорт не має вікових меж.

