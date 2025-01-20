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Кіз поділилась очікуваннями від матчу зі Світоліною на Australian Open

Володимир Клепач — 20 січня 2025, 21:42
Кіз поділилась очікуваннями від матчу зі Світоліною на Australian Open
Медісон Кіз
Getty Images

Представниця США Медісон Кіз (14) розповіла, що була здивована рівнем гри українки Еліни Світоліної (27) під час цьогорічних матчів на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Про це американка, що стане суперницею українки у чвертьфіналі, розповіла на пресконференції.

"Я дивилася її матч проти Жасмін [Паоліні], і мене майже здивувало, як вона йде вперед, бере ініціативу і агресивно грає. Це еволюція, яку ми всі проходимо, намагаючись щось змінити, якщо попередній підхід не приносить результатів. Вона вразила мене неймовірними ударами і, безумовно, це буде зовсім інший матч, ніж ті, які ми грали в минулому".

Тенісистки зіграють поєдинок 1/4 фіналу 22 січня. Це буде п'ята зустріч між Світоліною та Кіз. Востаннє вони зустрічались на корті у січні 2022 року – тоді Медісон була сильнішою за українку на турнірі в Аделаїді. Однак на рахунку Еліни два виграші в трьох очних зустрічах на мейджорах. Українка перемагала суперницю зі США на Australian Open 2019 та US Open 2019.

Еліна Світоліна Медісон Кіз Жасмін Паоліні Australian Open-2025

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