Партнер Кіченок вийшов у фінал парного розряду Ролан Гаррос

Мате Павич та Марсело Аревало перемогли Марселя Гранольєрса та Орасіо Себальоса у півфіналі парного розряду Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години 2 хвилини та завершився з раунком 3:6, 6:4, 7:5.

Павич та Аревало зробили 5 ейсів і значно краще діяли на першій подачі (79% виграних очок). Також вони змогли реалізувати 4 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam

Парний чоловічий розряд

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд — $24,961,000

Півфінал, 7 червня

Мате Павич (Хорватія)/Марсело Аревало (Сальвадор) — Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) 3:6, 6:4, 7:5

Зазначимо, що Павич — партнер українки Людмили Кіченок. Вони мали взяти участь у змішаному парному розряді Ролан Гаррос, але після перемоги в першому колі знялися з невідомих причин. Ймовірно, через травму Кіченок, адже після того вона на корт не виходила.

У фіналі Павич та Аревало зіграють проти італійців Сімоне Болеллі та Андреа Вавассорі. Матч відбудеться завтра, 8 червня. Початок — не раніше 17:30 за київським часом.