Надія Кіченок поступилася у першому колі турніру у Гвадалахарі
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з угоркою Тімеа Бабош поступилася парі американки Джессі Енні та представниці Німеччини Лени Пападакіс у першому колі парного розряду турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 10:5.
Пара українки тричі рази подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок і використала 3 із 6 брейкпойнтів. У суперниць 2 ейси, вони припустилися трьох подвійних помилок, і використали 3 з 7 брейкпойнтів.
Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) — Джессі Ені (США)/Лена Пападакіс (Німеччина) 6:3, 2:6, 10:5
Нагадаємо, на цьому турнірі свої сили спробувала інша українка, Ангеліна Калініна. Вона поступилася представниці приймаючої країни Ренаті Сарасуа у першому колі.