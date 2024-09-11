Надія Кіченок поступилася у першому колі турніру у Гвадалахарі

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з угоркою Тімеа Бабош поступилася парі американки Джессі Енні та представниці Німеччини Лени Пападакіс у першому колі парного розряду турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 10:5.

Пара українки тричі рази подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок і використала 3 із 6 брейкпойнтів. У суперниць 2 ейси, вони припустилися трьох подвійних помилок, і використали 3 з 7 брейкпойнтів.

Guadalajara Open Akron - WTA 500

Гвадалахара, Мексика

Хард, парний розряд

Перше коло, 11 вересня

Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) — Джессі Ені (США)/Лена Пападакіс (Німеччина) 6:3, 2:6, 10:5

Нагадаємо, на цьому турнірі свої сили спробувала інша українка, Ангеліна Калініна. Вона поступилася представниці приймаючої країни Ренаті Сарасуа у першому колі.