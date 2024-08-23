Надія Кіченок поступилася у чвертьфіналі парного турніру в Монтерреї

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з угоркою Тімеєю Бабош зазнала поразки від мексиканки Джуліани Олмос та нейтральної росіянки Александри Панової у 1/4 парного турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

Зустріч тривала 1 годину 12 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:2. Українка та угорка на двох виконали 2 подачі навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 2 з 3 брейк-пойнтів.

Abierto GNP Seguros - WTA 500

Монтеррей, Мексика, Хард

Призовий фонд — $922,573

Чвертьфінал, 23 серпня

Джуліана Олмос (Мексика)/Александра Панова (-) — Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) 6:3, 6:2

Раніше участь парному розряді цього турніру припинила сестра Надії, Людмила, що з сербською партнеркою Александрою Крунич зазнали поразки від Терези Міхалкової та Олівії Ніколлз.

Інша українська тенісистка Еліна Світоліна (28) представляє Україну в одиночному розряді. 29-річна одеситка зіграє в 1/4 фіналу проти чешки Лінди Носкової (35).