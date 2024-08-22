Людмила Кіченок поступилася у чвертьфіналі парного турніру в Монтерреї

Українська тенісистка Людмила Кіченок та її сербська партнерка Александра Круніч зазнали поразки від Терези Міхалкової та Олівії Ніколлз у 1/4 парного турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 2:6, 6:3, 5:10.

Україно-сербський дует припустився 5 подвійних помилок і не зробив жодного ейсу.

Abierto GNP Seguros - WTA 500

Монтеррей, Мексика

Хард

Призовий фонд — $922,573

Друге коло, 22 серпня

Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) – Людмила Кіченок (Україна)/Александра Крунич (Сербія) 6:2, 3:6, 10:5

Сестра Людмили, Надія, залишається в турнірі. Завтра, 23 серпня, вона з угоркою Тімеею Бабош зіграє проти Джуліани Олмос та Александри Панової. Початок – не раніше 2:00 за київським часом.

Еліна Світоліна представляє Україну в одиночному розряді. Цієї ночі вона впевнено перемогла колишню росіянку Еліну Аванесян.