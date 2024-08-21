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Кіченок почала з перемоги у парному розряді турнір у Монтерреї

Руслан Травкін — 21 серпня, 08:41
Кіченок почала з перемоги у парному розряді турнір у Монтерреї
Тімеа Бабош та Надія Кіченок
Getty images

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош із Угорщини обіграли дует Хлое Паке (Франція)/Рената Сарасуа (Мексика) у першому колі турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика).

Матч тривав 58 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Кіченок та Бабош не подавали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та відіграли 1 із 4 брейк-пойнтів.

У другому колі переможниці зустрічі змагатимуться з першим сіяним тандемом Джуліана Олмос (Мексика) / Олександра Панова (-).

Abierto GNP Seguros - WTA 500
Монтеррей, Мексика
Хард
Призовий фонд — $922,573
Перше коло, 20 серпня

Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) – Хлое Паке (Китай)/Рената Сарасуа (Японія) 6:2, 6:1

Напередодні свої виступи в одиночному розряді припинила Ангеліна Калініна, яка у першому колі поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій.

Надія Кіченок теніс

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