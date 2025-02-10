Ще одна поразка у Досі. Надія Кіченок та Лейла Фернандес поступилися у парному розряді

У понеділок, 10 січня, у межах парного розряду турніру WTA 1000 в катарській Досі відбувся матч першого кола, у якому українка Надія Кіченок разом з канадкою Лейлою Фернандес протистояли восьмим сіяним Айші Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь американсько-нідерландської пари.

Кіченок та Фернандес не подавали навиліт, припустилися 3 подвійних помилок та не зробили жодного брейку з 10 можливостей. На рахунку суперниць жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

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Перше коло парного розряду, 10 лютого

Айша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) – Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) 6:2, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Мухаммад та Схюрс зіграють проти пари Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина).

Нагадаємо, що трохи раніше парні змагання у Досі також залишила Марта Костюк.