Костюк поступилася на старті парних змагань у Досі

У понеділок, 10 січня, у межах парного розряду турніру WTA 1000 в катарській Досі відбувся матч першого кола, у якому українка Марта Костюк разом з румункою Єленою Габріелою Русе протистояли п'ятому сіяному дуету Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:4 на користь тайбейсько-російської пари.

Костюк та Русе 2 рази подали навиліт, припустилися 6 подвійних помилок та зробили 2 брейки. На рахунку суперниць 2 ейси, жодної помилки на подачі та 5 брейків.

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Доха, Катар, хард

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Перше коло парного розряду, 10 лютого

Чань Хао Чін (Китайський Тайбей)/Вероніка Кудерметова (-) – Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань переможниці зіграють проти пари Пейтон Стернс (США)/Луїза Стефані (Бразилія).

Нагадаємо, що Марта Костюк у другому колі одиночного раунду турніру в Досі зустрінеться з Коко Гофф (США).