Надія Кіченок у парі з японкою Сато з перемоги розпочала турнір у Пекіні

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мією Сато перемогла у першому колі турніру в Пекіні бельгійсько-китайську пару Елізе Мертенс та Чжан Шуай.

Гра тривала 1 годину та 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

Пара українки не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 із 7 брейкпойнтів.

Суперниці подали 1 ейс, зробили 2 подвійні помилки та реалізували 2 із 6 брейкпойти.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – 13,140,000 доларів

Перше коло, 27 вересня

Надія Кіченок (Україна)/Мія Сато (Японія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:3

Нагадаємо, у парному розряді Україну також представлять Марта Костюк та Людмила Кіченок. Їхніми суперниками у першому колі будуть Катаріна Сінякова (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США). Вони мають другий номер посіву.

Зазначимо, що чешка досить сенсаційно вилетіла від Юлії Стародубцевої в одиночному розряді.