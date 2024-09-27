Надія Кіченок у парі з японкою Сато з перемоги розпочала турнір у Пекіні
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з японкою Мією Сато перемогла у першому колі турніру в Пекіні бельгійсько-китайську пару Елізе Мертенс та Чжан Шуай.
Гра тривала 1 годину та 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.
Пара українки не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 із 7 брейкпойнтів.
Суперниці подали 1 ейс, зробили 2 подвійні помилки та реалізували 2 із 6 брейкпойти.
Надія Кіченок (Україна)/Мія Сато (Японія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:3
Нагадаємо, у парному розряді Україну також представлять Марта Костюк та Людмила Кіченок. Їхніми суперниками у першому колі будуть Катаріна Сінякова (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США). Вони мають другий номер посіву.
Зазначимо, що чешка досить сенсаційно вилетіла від Юлії Стародубцевої в одиночному розряді.