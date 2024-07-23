Надаль: Не можу сказати, що я задоволений рівнем своєї гри

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль залишився не задоволений своєю грою на турнірі в Бостаді (Швеція).

Слова 22-разового переможця турнірів серії Grand Slam цитує Tennismajors.

"Я проводив довгі матчі та не відчував фізичних проблем довгий час, це подає надію. Однак не можу сказати, що я задоволений тим рівнем тенісу, який продемонстрував. Він був далекий від того, що мені вдавалося на тренуваннях. Зараз моїм завданням є знайти той рівень. Олімпіада — це найважливіша подія в спорті, тому я налаштований на тиждень щільної підготовки", — сказав Надаль.

Нагадаємо, що у фіналі турніру ATP 250 Рафаель зазнав поразки від португальця Нуну Боргеша.

Тенісні змагання на Олімпійських іграх у Парижі (Франція) відбудуться з 27 липня по 4 серпня. Надаль зіграє, як в одиночному, так і в парному розряді.