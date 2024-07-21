Надаль поступився Боргешу у фіналі ґрунтового турніру в Швеції

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль (261) зазнав поразки від португальця Нуну Боргеша (51) у фіналі турніру ATP 250 у Бостаді, Швеція.

Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2. Надаль не зробив жодного ейсу, допустив 3 подвійні помилки та використав 2 з 5 брейкпойнтів.

ATP 250

Призовий фонд — $651,865

Бостад, Швеція

Грунт

Фінал, 21 червня

Нуну Боргеш (Португалія) — Рафаель Надаль (Іспанія) 6:3, 6:2

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Надаль виступить на US Open-2024.

Цього року Рафаель зіграв на своєму улюбленому турнірі Grand Slam — Ролан Гаррос, але вилетів у першому колі після поразки від Александра Звєрєва. Після того "Король грунту" вирішив пропустити Вімблдон, щоб краще підготуватися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.