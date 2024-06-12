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Команда мрії: Алькарас та Надаль зіграють у парному розряді Олімпіади

Игорь Чернявский — 12 червня, 16:00
Команда мрії: Алькарас та Надаль зіграють у парному розряді Олімпіади

Карлос Алькарас та Рафаель Надаль зіграють за збірну Іспанії в парі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Marca.

Карлос та Рафа візьмуть участь не лише в парному розряді, а й в одиночному. Також Іспанію представлять Пабло-Карреньо Буста (876) і Алехандро Давидович-Фокіна (32).

До лав жіночої збірної викликані Сарра Соррібес-Тормо (55) та Крістіна Букса (67). Змагання з тенісу на Олімпіаді проходитимуть з 27 липня до 4 серпня.

Нагадаємо, Алькарас виграв Ролан Гаррос-2024. У фіналі 21-річний іспанець виявився сильнішим за Александра Звєрєва, який у першому колі вибив Надаля.

Рафаель Надаль Олімпійські ігри-2024 Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

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