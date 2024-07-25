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Джокович та Надаль можуть зустрітися на ранній стадії Олімпіади-2024

Владислав Уткін — 25 липня, 13:36
Джокович та Надаль можуть зустрітися на ранній стадії Олімпіади-2024

У Парижі відбулось жеребкування тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомили на офіційному сайті Олімпіади.

Зокрема, своїх суперників у чоловічому одиночному розряді дізнались іспанець Рафаель Надаль та серб Новак Джокович.

"Король грунту" у першому колі зіграє проти угорця Мартона Фучовича, а 24-разовий переможець турнірів Grand Slam проведе матч проти австралійця Метью Ебдена. Переможці цих пар зійдуться у другому колі.

Нагадаємо, також визначилися суперниці українських тенісисток в одиночному та парному розрядах.

Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня. Напередодні Надаль оцінив рівень своєї гри перед стартом Ігор-2024 у Парижі.

Новак Джокович Рафаель Надаль Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

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