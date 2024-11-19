Я міг би протриматися ще рік: Надаль пояснив рішення завершити кар'єру
Відомий тенісист Рафаель Надаль заявив, що він міг грати ще рік, проте показував би слабкі виступи.
Про це іспанець сказав у коментарі EPSN, пояснивши своє рішення завершити кар'єру.
"Я пройшов через операцію минулого року та багато іншого. Тому я відчуваю, що я не можу бути достатньо конкурентоспроможним. Я міг би протриматися ще рік, але навіщо? Щоб на кожному турнірі прощатися? У мене не настільки велике его.
Для мене немає сенсу продовжувати, коли в мене немає реальних шансів грати на тому рівні, на якому я хочу. Моє тіло не дозволить мені робити це дуже часто", – пояснив тенісист.
Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.
Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.