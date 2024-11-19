Я міг би протриматися ще рік: Надаль пояснив рішення завершити кар'єру

Відомий тенісист Рафаель Надаль заявив, що він міг грати ще рік, проте показував би слабкі виступи.

Про це іспанець сказав у коментарі EPSN, пояснивши своє рішення завершити кар'єру.

"Я пройшов через операцію минулого року та багато іншого. Тому я відчуваю, що я не можу бути достатньо конкурентоспроможним. Я міг би протриматися ще рік, але навіщо? Щоб на кожному турнірі прощатися? У мене не настільки велике его.



Для мене немає сенсу продовжувати, коли в мене немає реальних шансів грати на тому рівні, на якому я хочу. Моє тіло не дозволить мені робити це дуже часто", – пояснив тенісист.