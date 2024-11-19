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Я міг би протриматися ще рік: Надаль пояснив рішення завершити кар'єру

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 16:51
Я міг би протриматися ще рік: Надаль пояснив рішення завершити кар'єру
Рафаель Надаль
Getty Images

Відомий тенісист Рафаель Надаль заявив, що він міг грати ще рік, проте показував би слабкі виступи.

Про це іспанець сказав у коментарі EPSN, пояснивши своє рішення завершити кар'єру.

"Я пройшов через операцію минулого року та багато іншого. Тому я відчуваю, що я не можу бути достатньо конкурентоспроможним. Я міг би протриматися ще рік, але навіщо? Щоб на кожному турнірі прощатися? У мене не настільки велике его.

Для мене немає сенсу продовжувати, коли в мене немає реальних шансів грати на тому рівні, на якому я хочу. Моє тіло не дозволить мені робити це дуже часто", – пояснив тенісист.

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.

Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.

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