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Надаль – про свій останній турнір: Якщо я буду неготовий перемагати, то відійду вбік

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 17:17
Надаль – про свій останній турнір: Якщо я буду неготовий перемагати, то відійду вбік
Федерація тенісу Іспанії

22-разовий володар Grand Slam Рафаель Надаль готовий поступитися своїм місцем іншому тенісисту збірної Іспанії, якщо відчує, що для національної команди так буде краще.

Про це він сказав у коментарі Федерації тенісу Іспанії.

"Мені вдалося провести хорошу підготовку – саме тому я тут. Я чекаю на наступний тиждень з нетерпінням і відчуттям завершення дуже гарного та тривалого етапу мого життя. Проживаю ці моменти з розумінням того, що у всього є свій початок і кінець.

Я постараюся підготуватися найкращим чином, щоб бути в розпорядженні Давида Феррера (капітан збірної Іспанії – прим.), а потім подивимося, що він вирішить. Я хочу допомогти усім, чим зможу, незалежно від того, гратиму чи ні. Просто хочу бути тут і робити все, що в моїх силах.

Спершу потрібно буде подивитися, як я почуваюся на тренуваннях, і якщо я справді буду неготовий перемагати в одиночних матчах, то я буду першим, хто відійде вбік. Іноді ти думаєш, що готовий, а все йде не так, як хочеться", – сказав Надаль.

Нагадаємо, Кубок Девіса стане останнім турніром у кар’єрі 38-річного тенісиста. Фінальний раунд змагання пройде в Малазі, Іспанія, з 20 по 24 листопада. Суперник Іспанії у чвертьфіналі – Нідерланди.

Кубок Девіса Рафаель Надаль

Кубок Девіса

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