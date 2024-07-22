Надаль після враження у фіналі турніру у Швеції: Не знаю, чи повернуся я сюди за рік

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль сумнівається, що через рік ще буде виступати на професійному рівні.

Про це він розповів після поразки у фіналі турніру ATP 250 у шведському Бостаді.

"Вітаю Нуну, ти чудово грав протягом усього тижня, тож заслуговуєш на перемогу більше, ніж будь-хто. Насолоджуйся моментом. Виграш титулу — це завжди щось особливе.

Ви (звертається до публіки — прим.) допомогли мені почуватися чудово і дали мені багато енергії у складні моменти, а їх у мене було багато за останній тиждень.

Не знаю, чи повернуся я сюди грати, найімовірніше, ні. Але, безумовно, я отримав величезне задоволення, знову граюи тут", — сказав Надаль.

Нагадаємо, нещодавно "Король грунту" потрапив у заявку