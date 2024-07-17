Стало відомо, чи зіграє Надаль на US Open

22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль виступить на US Open-2024.

Про це стало відомо із заявочного листа, який оприлюднила пресслужба турніру.

38-річний іспанець заявився за захищеним рейтингом. Окрім нього, цією опцією також скористалися Пабло Карреньо Буста, Денис Шаповалов, Райлі Опелка, Квон Сун Ву та Домінік Штрікер.

Цього року Рафаель зіграв на своєму улюбленому турнірі Grand Slam — Ролан Гаррос, але вилетів у першому колі після поразки від Александра Звєрєва. Після того "Король грунту" вирішив пропустити Вімблдон, щоб краще підготуватися до Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Зазначимо, що на US Open Надаль тріумфував 4 рази — у 2010, 2013, 2017 та 2019 роках.