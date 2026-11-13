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Костюк завершила сезон з найдовшою програшною серією в кар'єрі

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 08:01
Костюк завершила сезон з найдовшою програшною серією в кар'єрі
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (10) встановила найбільш тривалу серію поразок у своїй кар'єрі.

В останньому матчі групового етапу Підсумкового турніру киянка поступилася Коко Гофф (4) із рахунком 4:6, 5:7. Цей програш став для неї сьомим поспіль.

Для Марти ця серія стала найдовшою без перемог у Турі. Найбільше до цього вона програвала шість поєдинків поспіль.

Це сталось із нею у 2025 році. Тоді Костюк не могла перемогти із початку травня до кінця липня.

Нагадаємо, що українка потрапила на Підсумковий турнір після відмови від участі лідерки світового рейтингу Єлени Рибакіної. Вона була першою запасною.

За вихід у півфінал продовжує боротьбу Еліна Світоліна (6). Вона 13 листопада зіграє з Аріною Сабалєнка (2).

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