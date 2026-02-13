Українська правда
Визначилися фіналістки турніру в Досі

Олексій Мурзак — 13 лютого 2026, 23:05
Кароліна Мухова
Визначилися фіналістки турніру серії WTA 1000 у катарській Досі.

Так, у вирішальному матчі між собою зіграють представниця Канади Вікторія Мбоко (13), яка у півфіналі перемогла Альону Остапенко (24) та чешка Кароліна Мухова (19), яка у паралельному поєдинку здолала грецьку тенісистку Марію Саккарі (52).

Фінал відбудеться вже завтра, 14 лютого, початок о 17:00 за київським часом.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Півфінал, 13 лютого

Альона Остапенко (Латвія) – Вікторія Мбоко (Канада) 3:6, 2:6

Марія Саккарі (Греція) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 4:6, 1:6

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна (9) завершила виступи на турнірі у третьому колі, де поступилася поступилася "нейтральній" Калінскій.

Доха WTA 1000

Доха

