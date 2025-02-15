Двоє людей отримали вогнепальні поранення під час параду на честь перемоги Філадельфії в Супербоулі

Дві жінки були отримали вогнепальні поранення під час параду на честь перемоги Філадельфії Іглз у Супербоулі LIX.

Про це повідомляє The Atletic з посиланням на Департамент поліції Філадельфії.

Зазначається, що інцидент стався у п'ятницю. Обох жінок одразу ж доставили в лікарню, їхній стан стабільний. Наразі ведеться розслідування, проте не вдалося знайти ні місце злочину, ні зброю.

Поліція заявила, що не проводила жодних арештів і просить всіх, хто володіє інформацією про цей інцидент, звернутися до них.

Зазначимо, що стрілянина під час святкового параду була і минулого року. Тоді, під час святкування перемоги цьогорічних фіналістів Канзас-Сіті Чіфс, загинула 1 людина. Ще щонайменше 22 отримали поранення.

Нагадаємо, два роки тому в головному матчі сезону також зійшлися ці команди, але тоді Чіфс у рівній грі здолали Іглз.